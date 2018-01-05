السعودية تعترض صاروخاً باليستيًا أطلق من اليمن تجاه نجران

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "وحدة الصواريخ في الجماعة أجرت، اليوم الجمعة، تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى على معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في قطاع نجران"، دون أي تفاصيل عن هوية الصاروخ.



