السعودية تعترض صاروخاً باليستيًا أطلق من اليمن تجاه نجران

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية،في نبأ عاجل لها اليوم "الجمعة"،بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت منذ قليل صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه مدينة نجران السعودية.
وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "وحدة الصواريخ في الجماعة أجرت، اليوم الجمعة، تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى على معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في قطاع نجران"، دون أي تفاصيل عن هوية الصاروخ.
ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 مارس 2015، وبين "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.