الجماهير : رحيل «ثلاثي» الأهلي يصب في مصلحة النادي واللاعبين .. فيديو

وافق النادي الأهلي مؤاخرا على انتقال عماد متعب، إلى التعاون السعودي، وإعارة أحمد الشيخ إلى نادي الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر، كما تمت إعارة مؤمن زكريا إلى أهلى جدة السعودي حتى نهاية الموسم الجاري، وفى هذا الصدد استطلعت عدسة "صدى البلد" اراء عدد من المواطنين فى اعارة الثلاثي، وهل غيابهم سيؤثر على الفريق؟.



أكد أحد المواطنين يدعى "ياسر وحيد" أن قرار رحيل متعب والشيخ وزكريا عن الأهلي، في هذا التوقيت يصب في مصلحة النادى واللاعبين لانهم في احتياج للمشاركة كأساسيين من أجل استعادة مستواهم والانضمام لمنتخب مصر خلال كأس العالم بروسيا.



وأوضح "مصطفى خالد" ان النادي الأهلي يحتاج باستمرار الي تجديد دمائه، ليكون في المقدمة دائما، مشيرًا إلى اهميه التغير المستمر للاعيبن والاعتماد على الناشئين.



وأيد "عمرو إبراهيم" قرار الرحيل للشيخ ومؤمن لزيادة خبرتهما ورفع كفاءة أدائهما، وبين "علاء فاروق" أن الثلاثي لاغنى عنه في تشكيل اى مبارة، لكن الاحتراف يزيد من مستواهم وخبراتهم.



وأشار "نبيل إبراهيم" ان القلعه الحمراء لن تتأثر على مدار تاريخها بغياب اي لاعب مهما ان كان حجمه، مضيفًا ان النادي الأهلي يبقى دائما في الصداره بقوة الفانلة الحمراء وروح الجمهور المخلص لفريقه.