الداخلية تفرض قبضتها الحديدية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.. إعلان حالة الاستنفار الأمني.. ورفع الاستعدادات للقصوى بجميع القطاعات.. و200 ألف رجل شرطة في الشوارع وإلغاء الإجازات.. فيديو

وزير الداخلية يرفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد

رفع حالة الاستعداد القصوى إلى الحالة "ج"

إلغاء الإجازات والراحات فى جميع المواقع الشرطية

200 ألف رجل شرطة لتأمين الاحتفالات

انتهت وزارة الداخلية من وضع خطط تأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد، والتي تضمنت رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، ووقف وإلغاء جميع الإجازات والراحات في جميع المواقع الشرطية لبدء تنفيذ خطة تأمين الاحتفالات.وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتمع بمساعديه أكثر من مرة للوقوف على خطة تأمين الشارع المصرى خلال الاحتفالات؛ حيث عمد خلال تلك الاجتماعات إلى وضع خطة التأمين ومراجعتها أكثر من مرة، للتأكد من استيعاب مساعديه لتلك الخطة ونقلها بالتوازى إلى مرؤوسيهم، لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق، وعدم وقوع ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في الشارع المصري.وأضاف المصدر أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مشددة لمساعديه بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات.كما وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال تلك الفترة ، مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية والدفع بدوريات أمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين، وفرض كردون أمني والتفتيش الدقيق لرواد الكنائس، والالتزام بالحرم الآمن، والمرور من خلال البوابات الالكترونية، وشدد على الخدمات الأمنية باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه، والتعامل بحسم مع كل ما يخل بالقانون.وأشار المصدر إلى أن جميع أجهزة الوزارة أعلنت استنفارها خلال الفترة المقبلة، وتم الدفع بقوات الانتشار السريع التي ستكون منتشرة فى جميع المحاور الرئيسية بخلاف الأكمنة الثابتة والأقوال المتحركة، ونشر القوات والتشكيلات والعناصر السرية من الشرطة والبحث الجنائي.وأكد أنه فى جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجد غرفة عمليات رئيسية بها سيتم ربطها بجميع الغرف المعنية مع التنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف ووزارة الصحة، وكذلك قيام القيادات الإشرافية بتكثيف المرور فى الشارع والتواجد مع القوات وتوعيتهم مع تقسيم الدوريات أو التجمعات إلى مناطق إدارية مناسبة مع ربطها لاسلكيا بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لعرضها القيادات الأمنية لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.وأشار إلى أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية تشمل نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية لتعزيز التواجد الأمنى الفعّال لحماية المواطنين والمنشآت العامة والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للاعتداء على تلك المنشآت، بالإضافة إلى تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر لضبط الخارجين على القانون.وقال المصدر إنه تقرر الدفع بنحو 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين الاحتفالات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والأمن المركزى، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزى و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.وحذر من أن أى محاولة لتعكير صفو احتفالات الأقباط والمصريين بأعياد الميلاد أو محاولة إفساد فرحتهم، ستقابل بكل حسم وحزم وفقا للقانون، مشددا على أن كل من ارتكب جريمة فى حق الوطن لن يفلت من العقاب عاجلا أم آجلا.فيما قام مديرو الأمن بالمحافظات المختلفة، بعده جولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمحيط الكنائس والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.