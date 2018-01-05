"منير" ينوب عن وزير الخارجية في احتفالات الطائفة الإنجيلية بأعياد الميلاد‎

أناب سامح شكري، وزير الخارجية، السفير أشرف منير، نائب مساعد الوزير، لحضور احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد.



وبدأت الاحتفالات بالصلاة وحضر ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء كما حضر محافظ القاهرة وعمرو موسى.



توجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي، بالشكر للذين حضروا لاحتفال بأعياد الميلاد ومشاركتهم أبناء الطائفة للاختفال، كما توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته بالأعياد متمنيا التوفيق لمصر وقيادتها.



وهنأ القس أندريه البابا تواضروس بمناسبة افتتاح كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم بالشكر إلى شيخ الأزهر والعديد من الوزراء والمحافظين والقيادات ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب لتهنئته بأعياد الميلاد.



من جهة أخرى، قدم القس اندريه وعظة شرح فيها قصة ميلاد السيد الميلاد كما أشار الى ان الارهاب لن ينال من عزيمة المتمسكين بالسلام في أي وقت، كما أن مصر أرض الأمن والسلام لجأ إليها العديد من الأنبياء كما هرب آتى إليها المسيح وهو طفلا هربا من بطش الامبراطور الروماني هيرودس.



من جهة أخرى، لفت القس أندريه إلى أن دولة إسرائيل ماهي إلا مجرد كيان سياسي تشكل عسكريا، وأن الاعتراف بها كدولة مخالف لتعاليم الكتاب المقدس.