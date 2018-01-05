قابيل: استراتيجية لدعم قطاعات صناعية تتمتع بميزات تنافسية.. "مواد البناء": تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلبًا على تطوير القطاع.. ورئيس "الصناعات الكيماوية": خطة عمل متكاملة للتطوير

وزارة الصناعة تعد استراتيجيات قطاعية لعدد من الصناعات ذات الأولوية

طارق قابيل: تدريب العمالة ودعم الكيانات الصغيرة والتجمعات الصناعية

مواد البناء: تطوير منهج التعليم والتدريب المهني وشبكة للمشروعات الصغيرة

رئيس "الصناعات الكيماوية": تعاون مع مراكز البحث والتطوير لدعم القطاع

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد استراتيجيات قطاعية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تتمتع بميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلى والعالمي وتمتلك فرصا تصديرية واعدة وتسهم في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تتضمن الصناعات الكيماوية ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية.وأضاف الوزير، أن قطاع مواد البناء يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر حيث يضم 9 شعُب صناعية تتضمن الصناعات الاسمنتية والرخام والجرانيت والمواد العازلة والحراريات والسيراميك والأدوات الصحية والخزفيات بالإضافة إلى المحاجر، مشيرًا إلى أن صادرات مواد البناء تمثل 27٪ من إجمالي الصادرات حيث ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام 2016، وبلغت صادراته فى حدود الـ 5 مليارات دولار.وأوضح قابيل، أن الاستراتيجية تقوم على 5 محاور أساسية تتمثل في تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.وذكر الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف الاستخدام الأمثل للمواد الخام المحلية بدلًا من الاستيراد، وإدماج الشركات المتوسطة والصغيرة في سلاسل القيمة خاصة في مجال تدوير المخلفات ودعم البيئة، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والجديدة.من جانبه، قال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن الغرفة ستعمل على تنفيذ محاور استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الصناعات الكيماوية عقب إقرارها من خلال تطبيق خطة عمل متكاملة تتضمن برامج دعم الابتكار والنقل المعرفي، وزيادة التعاون بين الصناعة ومراكز البحث والتطوير.وأوضح ان الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وإدارة المخلفات الصناعية وإرساء مبادئ البيئة الخضراء، بالاضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة، وتطوير البيئة المؤسسية والقانونية الحاكمة لعملية استيراد المخلفات، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالاستراتيجية، ودراسة احتياجات الأسواق، وانشاء صندوق لتمويل الابتكار .ولفت "الجبلى"، إلى أن القطاع سيقوم أيضًا بتطوير النظم التمويلية، والتوعية بأهمية إدارة المخلفات، ووضع مواصفات للمخلفات التي تمت اعادة تدويرها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات لجميع المعامل المتاحة في الجمهورية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتنمية سلسلة القيمة المضافة.وأكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء أن الغرفة ستقوم عقب إقرار الاستراتيجية والانتهاء من مناقشتها من خلال وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ محاور محددة تتضمن تطوير منهج التعليم والتدريب والمهني، إعداد المدربين القياديين، وتوفير حزم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة.ولفت "عبد الحميد "، إلى أنه سيتم العمل على تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلبًا على تطوير قطاع مواد البناء، مشيرًا إلى أن الغرفة ستقوم بالعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.