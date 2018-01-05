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أخبار البلد

مفوض سياسة الجوار الأوروبي : بيانات السياحة في أسوان مؤشر إيجابي

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:40 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان أن بيانات قطاع السياحة في أسوان تعد مؤشرا إيجابيا لتلك المدينة النيلية الرائعة.
 
وقال يوهانس هان - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة - إنه التقى خلال إجازته في ⁧‫مصر‬⁩ بنائب محافظ أسوان عبد الناصر محمد، وأن البيانات بشأن قطاع السياحة "تشير لتحسن كبير في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، وهذا مؤشر إيجابي وأفق جيد لتلك المدينة النيلية الرائعة وسكانها المضيافين".

وكان المفوض الأوروبي قد حرص على قضاء عطلة أعياد الميلاد هذا العام في مصر تضامنا معها ضد الإرهاب.

وقال إن هذه العطلة تعد فرصة للتعرف على التراث الثقافي الغني في مصر وأيضا لإظهار التضامن مع مصر ومواطنيها في ضوء تكرار الهجمات الإرهابية.

وأوضح هان أن تعزيز التعاون الأمني ​​مع الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي يندرج في أولويات جدول أعمال الاتحاد الأوروبي لهذا العام باعتباره يصب في مصلحة كل من البلدان الشريكة وأوروبا.

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