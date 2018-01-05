تخصيص 1000 متر لإنشاء مدرسة نموذجية لقرى بولاق بالوادي الجديد

أعلن عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لقري بولاق بالوادي الجديد أن مجلس الوزراء اصدر القرار رقم (٢٦٤٥ ) لسنه ٢٠١٧ الذى ينص على تخصيص مساحة 1000 متر مربع لصالح مديرية التربية والتعليم بغرض إنشاء مدرسة بنظام التعليم الشامل على غرار نموذج التعليم اليابانى على ان يتم التنفيذ خلال عامين من إستلام الموقع.



وأوضح "صالح"، فى تصريح له أن هذا النموذج التعليمي هو أول نوع من أنواع التعليم ينفذ بقرى المحافظة، لافتا إلى أن الوحده المحلية لبولاق سوف تسلم المساحة المخصصه للمشروع لمديرية التربية والتعليم للبدء فى التنفيذ.

