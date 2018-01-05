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هيكتور كوبر يظهر على خشبة مسرح مصر.. فيديو

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:30 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
شارك نجوم مصر مسرح في مشهد كوميدي خلال حلقة عرض اليوم «كواليس الكواليس» حيث جسدوا شخصيات الإعلان الشهير «أول مرة» والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم شرين عبد الوهاب، تامر حسني، كندة علوش، وعمرو يوسف، بالإضافة إلى نجوم الرياضة كلاعبي النادي الأهلي ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي والمدير الفني للمنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وظهر في المشهد الساخر خلال العرض الكوميدي لـ «مسرح مصر» المذاع علي فضائية «إم بي سي مصر» أبطال العمل يسخرون من شخصيات الإعلان بطريقة كوميدية نالت استحسان الجمهور وقابلها بتصفيق حار وضحكات متواصلة.

وجسد الممثل علي ربيع شخصية المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، وجسد مصطفي خاطر شخصية المترجم الخاص به.

ويشارك فى بطولة العروض المسرحية لفرقة« مسرح مصر» الفنان أشرف عبد الباقى مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور ومنهم على ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن « ويزو» ، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوى، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدى الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.

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