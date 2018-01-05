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فن

كارول سماحة «تحرج» إليسا بهذه الصورة

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:23 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصية «تويتر»، ظهرت فيها خلال إحدى حفلاتها، تحيي إحدى معجباتها من على المسرح، التي بدت في سن كبير.

 فسر عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا الصورة التي شاركتها كارول سماحة، بأنها قصف جبهة لـ «إليسا»، التي قامت بإحراج إحدى معجباتها الكبيرة في السن.

ويأتي هذا بعد بعد انتشار مقطع الفيديو، الذي ظهرت "إليسا" فيه ترفض التصوير مع إحدى معجباتها التي بدت بالفيديو كبيرة في السن، وكان ذلك على هامش فعاليات نفس الحفل أيضًا.

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