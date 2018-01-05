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محافظات

محافظ الإسكندرية: استقرار نسبي في حالة الطقس وهدوء الرياح

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:28 م
صدى البلد
أ ش أ
قال محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن استقرارًا نسبيًا في حالة الطقس وهدوء حركة الرياح بالمحافظة تزامنا مع السيطرة علي جميع تداعيات وتبعات النوة الحالية التي صاحبتها أمطار غزيرة ورياح شديدة منذ مساء أمس.

وأشاد المحافظ بدور رؤساء الأحياء وجميع العاملين في شركة الصرف الصحي والأحياء وفرق التعامل مع الأمطار وجهودهم في التصدي لتداعيات النوة الحالية ، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستعداد المستمر لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

وأكد الاستجابة الفورية للبلاغات المقدمة وتنسيق كامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الصرف الصحي ، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة استعدت جيدًا لمواجهة النوات وإدارة اﻷزمات من خلال تنفيذ عدة نماذج محاكاة وأن الأحياء وشركة الصرف الصحي تعمل بكامل قدرتها خلال مواسم النوات.

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