إصابة 40 شخصا جراء سقوط حاجز في أحد مدرجات استاد جابر بالكويت



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن سيارات الإسعاف تعاملت مع الحالات المصابة داخل الاستاد، مشيرة إلى حضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة (خليجي 23) ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح إن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح يشرف شخصيا على علاج المصابين في حادث التدافع بالاستاد، موضحا أن الحالات بلغ عددها نحو 40 جميعهم إصاباتهم "طفيفة وغير مقلقة"، حيث تم نقل الحالات المصابة إلى 3 مستشفيات.

أعلنت السلطات الكويتية عن إصابة حوالي 40 شخصا جراء سقوط حاجز أحد مدرجات استاد جابر الدولي بدولة الكويت نتيجة تدافع الجماهير عقب المباراة النهائية لبطولة (خليجي 23) لكرة القدم.