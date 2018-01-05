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محافظات

إعادة فتح ميناءي السويس والزيتيات بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:26 م
صدى البلد
أ ش أ
قرر اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناءي السويس والزيتيات أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وقال رئيس الهيئة في تصريح اليوم الجمعة إن حالة الطقس شهدت مساء اليوم تحسنًا واستقرار الرياح والأمواج ، وأنه تم اتخاذ قرار بعودة العمل في ميناءي السويس والزيتيات.

وأشار إلى السماح للسفن الموجودة بمناطق الانتظار الخارجية بخليج السويس والبحر الأحمر بالدخول إلى أرصفة الميناءين بعد استئناف العمل ، موضحًا أن هناك تواصلا مستمرا من غرفة عمليات الهيئة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة في حالة عودة التقلبات الجوية حفاظًا علي سلامة السفن والموانئ.

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