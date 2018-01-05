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أخبار البلد

«الوزراء» يوافق على تخصيص ألف متر لإنشاء مدرسة بولاق النموذجية بالوادي الجديد

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:29 م
مدرسة - أرشيفية
مدرسة - أرشيفية
أ ش أ
وافق مجلس الوزراء على تخصيص 1000 متر مربع لإنشاء مدرسة نموذجية بقرية بولاق بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال عبدالناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لقرية بولاق إن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (٢٦٤٥) لسنة ٢٠١٧ الذي ينص على تخصيص مساحة 1000 متر مربع بالقرية لصالح مديرية التربية والتعليم ، وذلك بغرض إنشاء مدرسة بنظام التعليم الشامل على غرار نموذج التعليم الياباني على أن يتم التنفيذ خلال عامين من استلام الموقع.

وأوضح أن هذا النموذج التعليمي هو أول أنواع التعليم الذي ينفذ بقرى المحافظة ، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لقرية بولاق سوف تسلم المساحة المخصصة للمشروع لمديرية التربية والتعليم للبدء في التنفيذ.

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