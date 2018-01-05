ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رفض ترشح زوجة مفتي داغستان لرئاسة روسيا

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:43 م
صدى البلد
أ ش أ
رفضت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا ترشح آينه حمزاتوفا زوجة ومستشارة مفتي جمهورية داغستان الروسية لمنصب الرئيس ، وذلك بسبب انتهاكها شروطًا يجب تنفيذها بعد تقديم طلب الترشيح.

وقال عضو اللجنة يفغيني شيفتشينكو - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الجمعة - إنه تبين أن حمزاتوفا حررت طلب الترشح في 25 ديسمبر قبل اجتماع اللجنة المعلن في 29 من الشهر ذاته ، ما يعد أحد المخالفات للقوانين المعمول الذي ينص على تحرير الترشح قبل 5 أيام من اجتماع اللجنة المعلن مسبقًا.

وأضاف أن حمزاتوفا لم تزود اللجنة بوثائق عن مصادر الأموال الضخمة التي تنفقها على نفسها وعلى زوجها وأطفالها دون السن القانوني ، فضلًا عن عدم ذكر أسماء وعناوين المؤسسات التي يعمل بها 327 شخصا ممن وقعوا لها على قائمة الداعمين لترشحها.

وكانت حمزاتوفا تقدمت بطلب الترشح لفرع اللجنة المركزية للانتخابات في عاصمة جمهورية داغستان في 29 من ديسمبر الماضي.

ترشيحاتنا

أهالي قرية محمد صلاح يكشفون أسرارًا جديدة عن "تاجر السعادة" بعد تتويجه باللقب الأفريقي.. فيديو

مشاجرة بين علي ربيع وحمدي المرغني فى مسرح مصر بسبب دنيا سمير غانم .. فيديو

كلب يحرس جثة صاحبته لأسابيع خلال عطلة عيد الميلاد في المجر

ننشر أول صورة لـ "قائد" بالون الأقصر المنكوب

عماد متعب في أول حوار بعد رحيله عن الأهلي " مع شوبير" عبر صدى البلد.. فيديو

الخارجية المصرية ترد على استدعاء السفير السوداني .. فيديو

تعليق صادم لمبروك عطية على مناداة الزوجة لحماها بكلمة «بابا»

طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة ورياح تسيطران على سماء المحافظة.. والميناء تغلق أبوابها.. صور

نجم مسرح مصر يعلن إفلاسه واقتراضه من البنوك.. فيديو

حمدي الميرغني يطبل وزوجته ترقص على خشبة مسرح مصر.. فيديو

الصدفة تقود لاكتشاف تابوت أثري وسط زراعات "البرسيم" فى قرية بالدقهلية

وفاة إمام مسجد أثناء خطبة الجمعة على المنبر في المنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتنبأ بفوزه بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا منذ عام 2014.. صور

جلسة تصوير بين فتاة وحماتها تثير الجدل على السوشيال ميديا... صور

شاهد ... عماد متعب وأسرته يزورون آثار الأقصر

"مرور الأقصر" تزور إحدى المدارس الابتدائية للتوعية بآداب القيادة.. صور

العاملون بـ"المقاولون العرب" يؤدون أول جمعة بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية .. صور

فيديو

هيكتور كوبر يظهر على خشبة مسرح مصر.. فيديو
شاهد.. طريقة احتفال محمد صلاح بلقب الأفضل في إفريقيا مع جماهير ليفربول
مشاجرة بين علي ربيع وحمدي المرغني فى مسرح مصر بسبب دنيا سمير غانم .. فيديو
شاهد .. لقطة فنية عالمية من حسام غالي في مباراة كأس خادم الحرمين
دينا يحيى: مصر سعيدة بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في القارة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟