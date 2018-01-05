رفض ترشح زوجة مفتي داغستان لرئاسة روسيا



وقال عضو اللجنة يفغيني شيفتشينكو - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الجمعة - إنه تبين أن حمزاتوفا حررت طلب الترشح في 25 ديسمبر قبل اجتماع اللجنة المعلن في 29 من الشهر ذاته ، ما يعد أحد المخالفات للقوانين المعمول الذي ينص على تحرير الترشح قبل 5 أيام من اجتماع اللجنة المعلن مسبقًا.



وأضاف أن حمزاتوفا لم تزود اللجنة بوثائق عن مصادر الأموال الضخمة التي تنفقها على نفسها وعلى زوجها وأطفالها دون السن القانوني ، فضلًا عن عدم ذكر أسماء وعناوين المؤسسات التي يعمل بها 327 شخصا ممن وقعوا لها على قائمة الداعمين لترشحها.



وكانت حمزاتوفا تقدمت بطلب الترشح لفرع اللجنة المركزية للانتخابات في عاصمة جمهورية داغستان في 29 من ديسمبر الماضي.

رفضت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا ترشح آينه حمزاتوفا زوجة ومستشارة مفتي جمهورية داغستان الروسية لمنصب الرئيس ، وذلك بسبب انتهاكها شروطًا يجب تنفيذها بعد تقديم طلب الترشيح.