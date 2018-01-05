أهلي جدة يفجر مفاجأة بشأن صفقة مؤمن زكريا

فجر فهد الزهراني، مدير المركز الاعلامي بنادي اهلي جدة السعودي، مفاجأة بشأن تعاقد فريقه مع مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة اعارة 6 أشهر مقابل 500 الف دولار.



وقال مدير المركز الاعلامي للفريق السعودي في تصريحات اذاعية لاحد المحطات السعودية اليوم ان التعاقد مع مؤمن زكريا جاء عن طريق تفاوض تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية إضافة الي انه تكفل بمصاريف تلك الصفقة.



وتابع في تصريحاته ان التعاقد مع مؤمن زكريا في ذلك الوقت سيكون امر مهم بالنسبة لأهلي جدة وسيقوي مركز الهجوم في صفوف الفريق.



وشدد في تصريحاته ان فريق اهلي جدة يعاني من الاصابات خلال تلك الفترة التي اجبرت المدير الفني على الاستعانه ببعض العناصر الشابة.