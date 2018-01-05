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اقتصاد

روبرت لويس : تباين مؤشرات البورصة في أول أسبوع من 2018

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية مع إغلافاتها فى أول أسابيع عام 2018 وسط حالة الهدوء التى تسيطر عليه حاليا نتيجة العزوف عن التداول وهو انعكس على ضعف أحجام التداول بسبب استمرار موسم الأجازات وغياب الأجانب وتأثيرهم القوي علي السوق وهو ما يعانى السوق منه عبر الأسبوعين الأخيرين، وفقا لتصريحات روبرت لويس، خبير أسواق المال.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" تراجعا بلغ 1.56% مسجلا إغلاق عند مستوى 14782 نقطة مقابل 15016 نقطة ببداية الأسبوع بعد أن سجل مستويات تاريخية جديد بالوصول لأعلاها عند مستوى 15060 نقطة بجلسة إغلاق عام 2017 المنقضى.

فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " EGX70"، ارتفاعا من مستوى 824 نقطة إلى مستوى الإغلاق 832 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.96 %، وقد شهد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسية ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى ما يزيد على 828.535 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، مسجلا أعلى مستوياته منذ 9 سنوات متفوقا على مستواه في الأزمة العالمية بـ 2008.

وذلك مقارنة بنحو 825.514 مليار جنيه بنهاية الاسبوع السابق، بزيادة قدرها 2.721 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع بلغت 0.33%.

وعن أهم القرارات الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالسوق: أعلن البنك المركزي المصري، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 37.019 مليار دولار ليتجاوز حاجز الـ 37 مليار لاول مرة فى تاريخه بنهاية ديسمبر 2017، ومرتفعا بنحو 296 مليون دولار عن رصيد نوفمبر 2017 .

قال وزير المالية، إن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع مسئولي الوزارة مع البنوك الـ 5 الفائزة بإدارة الطرح المرتقبة للسندات الدولارية البالغة نحو 3- 4 مليارات دولار ومن المقرر، أن يبحث الجانبان خلال الاجتماع خطة الطرح وما تتضمنه من اختيار أفضل الأسواق الدولية وتوقيت الجولة الترويجية وآجال السندات المناسبة لحالة الأسواق حاليًا.

من جهته لفت نائب وزير المالية، إلى أن البنوك التي تم اختيارها شملت 3 بنوك قدمت أعلى عروض فنية وتم استبعاد أحد البنوك التي حصلت على أعلى تقييم فني، لتقديمها عرضًا ماليًا مرتفعًا جدًا وتتضمن تلك البنوك : إتش.إس.بي.سي و جيه.بي مورجان وسيتي بنك ومورجان ستانلي و أبوظبي الوطني.

قال نائب وزير المالية، إن الوزارة بصدد الإعلان عن استراتيجية شاملة تتضمن جدولًا زمنيًا للشركات الحكومية التي سيتم طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة وأضاف أن الاستراتيجية في مراحلها النهائية و سيتم الكشف عنها في النصف الثاني من الشهر الحالي.

جدير بالذكر، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنه من المقرر طرح شركة إنبي بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2018.

وتستهدف مصر جذب 10 مليارات دولار استثمارات من برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات المقبلة.

وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال عام 2018، قال لويس: بدأ مؤشر إيجي إكس 30، تعاملاته الأسبوعية مرتفعا من مستوى 15019 نقطة وصولا لمستويات تاريخية جديدة وتحديدا عند مستوى 15060 نقطة والتى أوقف استمرار ارتفاعاته مؤقتا ومن ثم بدأ فى تراجعه لمستوى الإغلاق عند مستوى 14782 نقطة، ليكون المؤشر صوب دعوم 147300/14670وفى انتظار عودة النشاط الإيجابى مع عودة السيولة ليكون مؤهلا لمواصلة مسيرته لأعلى صوب مستوياته السابقة وحتى مستويات 15100- 15200 نقطة.

وأضاف لويس: بدأ مؤشر إيجي إكس 70، تعاملاته مرتفعا من مستويات 824نقطة وصولا لمستوى 842 نقطة متجاوزا مقاومة الـ 840 والتى اعاقت استمرار ارتفاعاته ليبدأ تراجعه نسبيا لمستوى الاغلاق عند 832 نقطة و بعودة النشاط الايجابى واستمراره يكون المؤشر صوب مستوى مقاومته السابق تحقيقها قبل مستوى 850 نقطة على الاجل القصير ومن ثم يكون قد عاود مستويات ما قبل الازمة العالمية فى 2008.

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