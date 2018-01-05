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رياضة

السفير المصري يطمئن على سلامة طاقم بريزنتيشن بعد حادث خليجي 23

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:30 م
صدى البلد
نور عادل
اطمأن طارق القوني سفير مصر في الكويت على طاقم عمل شركة بريزنتيشن سبورت المتواجد في العاصمة الكويتية لمتابعة أعمال رعاية بطولة خليجي 23 التي انتهت منافساتها اليوم الجمعة، بتتويج منتخب عمان على حساب نظيره الإماراتي.

وتواجد طاقم عمل الشركة برئاسة محمد كامل رئيس مجلس الإدارة في المباراة النهائية، خاصة وأن الشركة صاحبة حقوق الإعلان الكاملة في البطولة.

واطمأن السفير على سلامة جميع أفراد طاقم عمل الشركة من الحادث المروع الذي وقع في مدرج جمهور عمان وسقوط عشرات الجماهير إلى داخل الملعب بعد انهيار الحاجز الزجاجي احتفالا باللقب، وأكدت الشركة على سلامة طاقم العمل بالكامل.

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السفير المصري يطمئن على سلامة طاقم بريزنتيشن بعد حادث خليجي 23

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