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برلمان

نائبا الإسكندرية يدعمان الرئيس السيسي في مؤتمر جماهيري لحملة «علشان تبنيها»

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:52 م
صدى البلد
أحمد أيمن
نظمت حملة "علشان تبنيها" بالإسكندرية مؤتمرا حاشدا بمنطقة العوايد لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور رجال الدين وأعضاء مجلس النواب عن شرق الإسكندرية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وقال النائب أبو العباس فرحات نائب المنتزه، لابد أن نقارن بين ما نشعر به من أمن وأمان وما تعانيه الشعوب العربية المجاورة وهو ما يتطلب وحدتنا وتضامنا خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم سياسته في التصدي لمحاولة تفتيت مصر وايضا جهوده للبناء في كل شبر من أرض مصر، كل هذا يدفعنا لدعم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

بدوره أكد النائب حسين خاطر، اننا جميعا خلف الرئيس السيسي لأن أمامنا مهمة نهوض بوطن يحارب الإرهاب ويسعى للتنمية ويكافح من أجل مستقبل أفضل ووحدتنا خلف الرئيس هي الضمان الوحيد حتى لا نلقي المصير المظلم الذي سقطت فيه شعوب عربية لم تصطف معا ونحن كنسيج واحد نطالب رئيسنا باستكمال خطته للنهوض بمصر.

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