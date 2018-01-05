هايلي : الشعب الإيراني فاض به الكيل من ممارسات النظام

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الشعب الإيراني تظاهر بعد أن فاض به الكيل من ممارسات النظام الذي يحكمه.



وأضافت هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في إيران بعد الانتفاضة الشعبية أن ما يحدث في المدن الايرانية يظهر استهتار النظام بحقوق شعبه، وأن النظام الإيراني يستخف برغبات شعبه منذ أعوام.



وأكدت هايلي أن النظام الإيراني ينفق 6 مليارات سنويا على الأقل لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، كما يمول الميليشيات في العراق واليمن.



وتابعت هايلي أن الشعب الإيراني يطالب حكومته بوقف دعم الإرهاب بالمليارات، مشددة على أنه على العالم أن ينتبه إلى ما يحصل على الأرض في إيران.