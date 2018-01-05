ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

هايلي : الشعب الإيراني فاض به الكيل من ممارسات النظام

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:34 م
صدى البلد
أحمد محرم
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الشعب الإيراني تظاهر بعد أن فاض به الكيل من ممارسات النظام الذي يحكمه.

وأضافت هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في إيران بعد الانتفاضة الشعبية أن ما يحدث في المدن الايرانية يظهر استهتار النظام بحقوق شعبه، وأن النظام الإيراني يستخف برغبات شعبه منذ أعوام.

وأكدت هايلي أن النظام الإيراني ينفق 6 مليارات سنويا على الأقل لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، كما يمول الميليشيات في العراق واليمن.

وتابعت هايلي أن الشعب الإيراني يطالب حكومته بوقف دعم الإرهاب بالمليارات، مشددة على أنه على العالم أن ينتبه إلى ما يحصل على الأرض في إيران.

ترشيحاتنا

بعد تحذير الارصاد الجوية من الطقس غدًا .. نصائح للوقاية من الحساسية

مشهد كوميدي لـ"كفار قريش" على خشبة مسرح مصر .. فيديو

إصابة 40 شخصا جراء سقوط حاجز في أحد مدرجات استاد جابر بالكويت

شاهد.. محمد صلاح يهنئ نفسه باللقب الأفريقي

سفير السودان لدى مصر يعود إلى القاهرة الثلاثاء بعد استدعائه للخرطوم

وفاة إمام مسجد أثناء خطبة الجمعة على المنبر في المنيا

تحرك عاجل من ولي العهد السعودي بعد إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه نجران

جلسة تصوير بين فتاة وحماتها تثير الجدل على السوشيال ميديا... صور

الخارجية المصرية ترد على استدعاء السفير السوداني .. فيديو

أهلي طرابلس يوجه ضربة قوية لـ"الزمالك"

باحث في "الإعجاز العلمى": المساواة بين الرجل والمرأة "ظلم".. فيديو

نجوم مسرح مصر يرقصون على لحن «نحن غرابا عك».. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتنبأ بفوزه بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا منذ عام 2014.. صور

جلسة تصوير بين فتاة وحماتها تثير الجدل على السوشيال ميديا... صور

شاهد ... عماد متعب وأسرته يزورون آثار الأقصر

"مرور الأقصر" تزور إحدى المدارس الابتدائية للتوعية بآداب القيادة.. صور

العاملون بـ"المقاولون العرب" يؤدون أول جمعة بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية .. صور

فيديو

هيكتور كوبر يظهر على خشبة مسرح مصر.. فيديو
شاهد.. طريقة احتفال محمد صلاح بلقب الأفضل في إفريقيا مع جماهير ليفربول
مشاجرة بين علي ربيع وحمدي المرغني فى مسرح مصر بسبب دنيا سمير غانم .. فيديو
شاهد .. لقطة فنية عالمية من حسام غالي في مباراة كأس خادم الحرمين
دينا يحيى: مصر سعيدة بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في القارة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟