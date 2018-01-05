أليجري: ديبالا لا يمكنه اللعب كمهاجم وحيد في فريق كبير

قال المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليجري، اليوم الجمعة، إن الأرجنتيني باولو ديبالا "لا يمكنه اللعب كمهاجم وحيد في فريق كبير"، وإنه يؤدي بشكل أفضل عندما "يأتي من الخلف" داخل الملعب.



وأوضح أليجري خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة كالياري على ملعب سردينيا أرينا في الجولة 20 من السيري آ: "ديبالا لا يمكنه اللعب كمهاجم وحيد في فريق كبير، كان بإمكانه تأدية هذا الدور مع باليرمو، لأنهم يلعبون في نطاق 50 مترًا أمام المرمى".



وأضاف: "أما في يوفنتوس، الذي يلعب في نطاق 20 مترًا أمام مرمى المنافس، فديبالا لا يستطيع اللعب كمهاجم داخل الصندوق".



وأوضح أن "الجوهرة" يقدم أفضل أداء لديه عندما يأتي من الخلف بعيدًا عن منطقة جزاء المنافس، كما اعتبر أنه بإمكانه حتى اللعب كلاعب وسط.



وأكد في هذا الصدد: "ديبالا يقدم أفضل أداء له ويسجل أفضل الأهداف عندما يأتي من الخلف، عندما سجل الهدف الثاني أمام فيرونا السبت الماضي كان من موقعه في وسط الملعب، ديبالا بإمكانه حتى اللعب كلاعب وسط هجومي".



ومن خلال طريقة اللعب التي يعتمد عليها أليجري خلال الأسابيع الأخيرة (4-3-3)، فإن ديبالا كان يستطيع اللعب كجناح ومن ثم يدخل إلى قلب الملعب، تاركا مواطنه غونزالو هيغواين كمهاجم وحيد.



وحول الميركاتو الشتوي، أكد مدرب "البيانكونيري" خروج الكرواتي ماركو بياكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لشالكه الألماني، معربًا عن أمنيته أن يستعيد الجناح الشاب مستواه خلال هذه الفترة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي.



كما أثنى أليغري على لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، الألماني إيمري تشان، الذي تؤكد العديد من وسائل الإعلام اهتمام "السيدة العجوز" بالحصول على خدماته، بينما أكد أن قائمة الفريق "جيدة إلى حد كبير" في الوقت الحالي.



ويحتل حامل اللقب المركز الثاني برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة عن نابولي المتصدر، الذي سيستقبل هيلاس فيرونا غدًا السبت.