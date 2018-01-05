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رياضة

مشادة عنيفة بين لاعبي ليفربول وإيفرتون في غياب محمد صلاح

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:48 م
صدى البلد
نور عادل
نشبت مشاجرة حادة بين لاعبي فريق ليفربول ومنافسهم فريق ايفرتون بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي في استاد الانفيلد في اطار دور الـ64 من عمر منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.

وبدأت المشادة بدفع هولجيت لاعب فريق ايفرتون للبرازيلي فيرمينو، لاعب فريق ليفربول، الأمر الذي ازعج الاخير واتجه للاشتباك مع الا ان لاعبي الفريقين تدخلوا اضافة إلى الحكم الذي سعى إلى إنهاء تلك المشاجرة.

ويغيب عن صفوف فريق ليفربول في هذه المباراة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، بعدما توج بلقب افضل لاعب في افريقيا لعام 2017 يوم الامس الخميس بالحفل الذي اقيم في العاصمة الغانية اكرا.

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