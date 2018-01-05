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رياضة

«رجال سلة الأهلي» يخسر أمام الجزيرة في دوري المرتبط

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام فريق الجزيرة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وقدم الفريق عرضًا قويًا تحت قيادة الكابتن طارق خيري، المدير الفني، وشهدت المباراة مجهودًا بدنيًا كبيرًا من الفريقين قبل أن ينجح الجزيرة في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٨٢-٨١ فيما تقام مباراة العودة، غدًا السبت.

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