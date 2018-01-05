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رياضة

ميلنر يتقدم لـ«ليفربول» أمام إيفرتون في غياب محمد صلاح.. فيديو

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:54 م
صدى البلد
نور عادل
أنهى فريق ليفربول الإنجليزي الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه فريق إيفرتون متقدمًا بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي تقام في إطار الدور الـ64 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدف فريق ليفربول الوحيد بالمباراة الإنجليزي جيمس ميلنر بالدقيقة 35 من ركلة جزاء.

ويغيب عن تلك المباراة المحترف الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول، بعدما توج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 يوم الأمس الخميس بالحفل الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا.

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