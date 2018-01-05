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رياضة

شاهد.. أهداف مباريات اليوم في الجولة الـ17 للدوري الممتاز

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:48 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
انتهت مباريات اليوم، من منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، بدأها إنبي بفوزه على طنطا بهدف دون رد، واختتمها الداخلية باقتناص ثلاث نقاط من وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد .

تغلب فريق إنبى على نظيره فريق طنطا بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد طنطا فى إطار الجولة الـ 17 فى الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الفريق البترولى الى 28 نقطة ويتجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 13 نقطة.

أحرز هدف الفريق البترولي محمد بسيونى فى الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وفاز فريق الداخلية على منافسه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب استاد الدفاع الجوي، في اطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

افتتح اللقاء فريق الداخلية وسجل محمود نصر هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء اسكنها شباك محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وعادل النتيجة لاعب الفريق الدجلاوي محمد هلال عن طريق كرة عرضية تمكن من إدراكها وأسكنها الشباك في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

ويضيف يوهان لينون لاعب الداخلية هدف التقدم في شباك مرمى الفريق الدجلاوي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ليعلن حكم اللقاء عن تقدم الداخلية 2-1 .

وحقق فريق بتروجيت، الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب السويس الجديد، في الجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق بتروجيت من أحراز الهدف فى الدقيقه 94 من الوقت بدل الضائع عن محمد شاهين.

واقتنص فريق الكرة الأول بنادي سموحة فوزًاَ مثيرًا من منافسه فريق المصري البورسعيدي حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في إطار الجولة السابعة عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.

وانتهي الشوط الأول بتقدم فريق سموحة بهدف نظيف عن طريق حسام حسن بالدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني بدأ بهدف عن طريق أحمد شكري ليتعادل فريق المصري البورسعيدي ومن ثم يتقدم عن طريق وليد حسن بالدقيقة 82 لتصبح النتيجة 2-1.

ورفض فريق سموحة الاستسلام ليتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق اللاعب ياسر ابراهيم، ومن تمريرة رائعة من ناصر ماهر تمكن محمد حمدي زكي من اقتناص الفوز للفريق السكندري بهدف ثالث في صفوف فريق المصري البورسعيدي.

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