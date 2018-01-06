هاني الناظر يكشف أسباب الإصابة بـ«الجدري».. ويحذر: فيروس معد ومميت.. وألم الظهر والبطن وارتفاع الحرارة أبرز أعراضه

هاني الناظر:

لا داعي للقلق من انتشار الجدري في الفترة المقبلة

الجدري ينتقل جوا ما يجعله مميتا

في عام 1980 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجدري تم استئصاله تماما

أعراض الجدرى تظهر بعد مدة تتراوح بين سبعة و17 يوما

نوعان شائعان ونادران من الجدري الفايرول الرئيسية أقل شيوعا

حرص الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، على توضيح بعض المعلومات حول مرض الجديري الذي انتشر مؤخرا بين الأطفال على النحو التالي:أولا: المرض اسمه الجديري وليس الجدري.ثانيا: هو مرض فيروسي معدٍ ينتقل بسهولة كبيرة عن طريق الجهاز التنفسي مع اختلاط الأطفال.ثالثا: هو مرض ليس بالخطير ولا يستحق حالة الفزع والخوف التي نلاحظها من أهل الطفل المصاب.رابعا: أعراض المرض تبدأ بارتفاع في الحرارة ورشح لمدة يومين ثم يظهر طفح جلدي على هيئة حبوب حمراء صغيرة في كل أجزاء الجسم تتحول بعد ذلك إلى فقاقيع مائية ثم صديدية وتجف في النهاية في صورة قشور بنية تنفصل لاحقا، وتصاحب هذه الأعراض رغبة بالحكة.خامسا: دورة المرض حوالي أسبوع ويحتاج راحة في المنزل، وعدم الاستحمام، والعلاج يكون معلقة "تلفاست" صباحا ومساءً ودهان الجلد بمحلول كلامينا مرتين يوميا، ونوصي بتناول ملعقة عسل نحل يوميا صباحا والإكثار من شرب السوائل والغذاء الجيد بصفة عامة.ويعد مرض الجدري فيروس معديا جدا ومميتا، وذلك لعدم وجود علاج معروف له، وبسبب برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم، تم القضاء على هذا المرض تماما، ويعرف الجدري أيضا باسم "فاريولا"، وفقا لما تناوله موقع "هيلث لاين".ومنذ زمن مصر القديمة، ثبت أن الجدري هو واحد من أكثر الأمراض المدمرة للبشري، حيث ينتشر وباء الجدري على نطاق واسع، وهو ما يجعل حصيلة الموت أكبر، وهو ما أثبتته صفحات التاريخ.وقد تم إنشاء أول لقاح لمرض الجدري في عام 1758، ومع ذلك، واصل المرض إصابة، وقتل الناس على نطاق واسع لمدة 200 سنة، ونفذت منظمة الصحة العالمية معيارا صارما للتلقيح من أجل إبطاء معدل الإصابة، وقد حدثت آخر حالة طبيعية معروفة في عام 1977 في الصومال.وبحلول عام 1980، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجدري تم استئصاله تماما، على الرغم من أن الوكالات الحكومية والصحية لا تزال تعاني من فيروس الجدري لأغراض البحث.ولم يعد الناس يتلقون التطعيمات الروتينية للجدري، حيث يمكن أن يكون لقاح الجدري له آثار جانبية قاتلة، للناس الذين هم في خطر كبير من التعرض الحصول على اللقاح.وتظهر الحسابات التاريخية أنه عندما يصاب شخص ما بفيروس الجدري، لا تظهر لديهم أعراض لمدة تتراوح بين سبعة و17 يوما، ومع ذلك، مرة واحدة في فترة الحضانة (أو مرحلة تطور الفيروس) فقد تظهر الأعراض التالية مثل الإنفلونزا:- ارتفاع في درجة الحرارة- قشعريرة برد- صداع الراس- ألم شديد بالظهر- وجع بطن- قيءوهذه الأعراض سوف تختفي في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، ثم يشعر المريض على نحو أفضل، ومع ذلك، تماما كما بدأ المريض يشعر على نحو أفضل، إلا أن الطفح الجلدي سوف يظهر، ويبدأ الطفح الجلدي على الوجه ثم ينتشر إلى اليدين، الساعدين، والجزء الرئيسي من الجسم، سيكون الشخص شديد العدوى حتى اختفاء الطفح الجلدي.في غضون يومين من الظهور، يتطور الطفح الجلدي إلى خراجات مليئة بالسوائل والقيح، والخراجات، ما يتسبب في الجروح، ولكنها سوف تسقط في نهاية المطاف، ويمكن أن تترك حفرا وعلامة الندوب، حتى سقوط القشور من على الجروح، فإن الشخص لا يزال معديا.وكان هناك نوعان شائعان ونادران من الجدري، وكان الشكلان الشائعات معروفان باسم "فايرولا مينو" و"فاير ولا" كبير.وكان "الفاريولا مينو" نوع أقل فتكا من الجدري، وتقدر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن 1% فقط من المصابين لقوا مصرعهم، ومع ذلك، كان أقل شيوعا من الفايرولا الرئيسية.وتشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض إلى أن 90% من حالات الجدري هي الفايرولا الكبرى، حيث قتل هذا النوع من الجدري 30٪ من المصابين.وكان النوعان النادران من الجدري يعرفان النزفية والخبيثة، وكلا هذين النوعين النادرين من مرض الجدري حملا معدل وفيات مرتفع جدا.وتسبب الجدري النزفي للأعضاء في تسرب الدم إلى الأغشية المخاطية والجلد.أما بالنسبة لآفات الجدري الخبيثة، فإنها تتطور إلى بثور أو مطبات مليئة بالصديد على الجلد، وتظل لينة ومسطحة في جميع أنحاء المرض بأكمله.وتعد أحد أسباب الإصابة بالجدري والتي تجعله خطرا جدا ومميتا، أنه مرض محمول جوا، حيث إن الأمراض المحمولة جوا تميل إلى الانتشار بسرعة، ما يجعلها تنتقل عن طريق عدة أشياء منها:- السعال.- العطس.- الاتصال المباشر مع أي سوائل جسدية يمكن أن تنتشر فيروس الجدري.- وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقاسم الملابس الملوثة أو الفراش يمكن أن يؤدي إلى العدوى.وهناك عدة اسباب يمكن أن تتسبب في الإصابة بعدوى الجدرى، ونقلها، وذلك بحسب ما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:1- التعامل مباشرة من شخص لآخر:يطلب انتقال الفيروس مباشرة اتصالا طويلا وجها لوجه، ويمكن نقل الفيروس عن طريق الهواء عن طريق قطرات تهرب عندما يصاب شخص مصاب بالسعال أو يعطس أو يتكلم.2- بشكل غير مباشر من شخص مصاب:وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتشر الفيروس المنقول جوا أبعد من ذلك، ربما عن طريق نظام التهوية في مبنى، أو يصيب الناس في غرف أخرى أو في طوابق أخرى.3- عن طريق المواد الملوثة:ويمكن أن ينتشر الجدري أيضا من خلال الاتصال بالملابس والملوثات الملوثة، على الرغم من أن خطر العدوى من هذه المصادر أقل شيوعا.5- يستخدم كسلاح إرهابي:يحتمل أن يتسبب الإفراج المتعمد عن الجدري هو تهديد بعيد، ومع ذلك، لأن أي إطلاق للفيروس يمكن أن ينتشر المرض بسرعة، اتخذ المسئولون الحكوميون العديد من الاحتياطات للحماية من هذه الإمكانية، مثل تخزين لقاح الجدري.ولا يوجد علاج لفيروس الجدري، ونتيجة لبرامج التطعيم المتكررة على نطاق العالم، تم القضاء تماما على فيروس الجدري، فان الأشخاص الوحيدين الذين يعتبرون معرضين لخطر الجدري هم من الباحثين الذين يعملون في بيئة المختبر.وفي حالة احتمال التعرض لفيروس الجدري، فإن التطعيم يجب أن يؤخذ في غضون يوم إلى ثلاثة أيام، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمضادات الحيوية أن تساعد على الحد من الالتهابات البكتيرية المرتبطة بالفيروس.