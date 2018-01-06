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أخبار العالم

قرقاش: الجهد العربي المكثف مطلوب لمواجهة تداعيات قرار ترامب بشأن القدس

السبت 06/يناير/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
على صالح
وصل وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إلى الأردن، اليوم "السبت"، ليمثل بلاده في اجتماع اللجنة العربية الوزارية السداسية؛ لبحث آخر تطورات أزمة القدس ومتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس.

وقال «قرقاش» في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "وصلنا الأردن الشقيق لمشاركة الإمارات في إجتماع الوفد الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس، الجهد العربي المنظم والمكثف والمنسجم مطلوب في مواجهة تداعيات القرار".

وتعقد اللجنة العربية الوزارية السداسية، المعنية بالتصدي لتداعيات القرار الأمريكي، ابلاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، اجتماعًا له اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن في 6 ديسمبر الماضي القدس عاصمة لاسرائيل رغم التحذيرات التي تلقاها من عدد من قادة العالم من مغبة الاقدام على مثل هذا القرار، ومن جانبها استغلته حكومة الاحتلال في بسط نفوذها على الضفة الغربية وقطاع غزة.

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