حملة مكبرة لإزالة تجار الفاكهة ورفع عربات الكارو بشوارع المطرية.. صور

وجه اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية، الأجهزة التنفيذية بالحي لشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بنطاق الحي بالتعاون مع شرطة المرافق.



وأشار المحمدى الى أن الحملة استهدفت ميدان المطرية، وأول شارع الصحة وشارع طة قنديل، وخلف مسجد النور المحمدى، موضحا أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وتجار الفاكهة بميدان المطرية بالكامل، وتم إتلاف العربات الكارو، وعربات اليد والتروسيكلات المضبوطة بالكامل، تنفيذا لقرار السيد محافظ القاهرة (قاهرة بلا كارو) رقم 10101 لسنة 2017 بشان منع سير عربات النقل البطيء (الكارو) من الشوارع.



وأوضح رئيس الحي انه تم ضبط (34 عربة يد) و(20 عربة كارو) و(10 تروسيكلات) كما تم إزالة تند محلات مخالفة، وإزالة اشغالات المحلات والغرز من اول شارع الصحة، وتم فتح الشوارع التى كان يسيطر عليها تجار الفاكهة، كما تم استرداد قطعة أرض خلف مسجد النور المحمدى املاك دولة، وتم ازالة السور المبنى عليها كما تم تسليم مضبوطات الفاكهة المصادرة الى الجمعيات الخيرية ودور الايتام بالمطرية.



من جانبه أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بفرض القانون وإعادة هيبة الدولة وفرض الانضباط داخل شوارع القاهرة بكل حزم وجدية والتصدي للاشغالات والتعديات ومخالفات البناء في المهد وعدم إتاحة الفرصة للمخالفين للاستفادة من مخالفتهم غير المرخصة، والتي تقام في نهر الطريق والتي تعوق حركة المواطنين.



