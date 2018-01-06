وصفة لا تتعدى تكلفتها الـ10 جنيهات تحل مشاكل تجاعيد وتقصف الشعر

تجاعيد الشعر تزعجك يمكنك التخلص منها والحصول على شعر أملس كالحرير بثلاث وصفات لن تكلفة أى منهما أكثر من 10 جنيهات إليك الوصفات تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم أختارى منها ما يناسبك



ماسك زيت الزيتون والعسل الأبيض



المكونات:

زيت زيتون.

بيض.

عسل أبيض.

كوب زيت زيتون وزيت سمسم.



الطريقة:

- اخلطي المكونات كلها معًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعتين، ثم أزيليه بواسطة الماء والشامبو.



ماسك العسل والمايونيز



المكونات

3 ملاعق عسل

3 ملاعق مايونيز

3 ملاعق زبادي

3 ملاعق حليب جوز الهند

قشر موز مطحون



طريقة التحضير



بعد أن يجف قشر الموز قومى بطحنه وأضيفي إليه كافة المكونات ومزجهم جيدا ثم قلبي المكونات جيدًا ثم قومى بتوزيعها على شعرك بالتساوى واتركها حوالى ساعة ثم غسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظين الفرق..



ماسك زيت جوز الهند والأفوكادو



مكونات القناع :



ملعقتان من زيت جوز الهند

ثمرة أفوكادو

ملعقتان من زيت الزيتون

ملعقة من العسل



طريقة التحضير :



فى وعاء اخلطي المكونات ثم وزعيها على شعرك ودلكيه بلطف واتركيه حوالي عشرين إلى أربعين دقيقة ثم قومي بغسل الشعر بالماء الدافئ وليس الساخن ولا داعي لاستعمال الشامبو.

