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برلمان

مجلس النواب يناقش سياسة الحكومة لمواجهة نواقص الدواء والمستلزمات الطبية.. الاثنين

السبت 06/يناير/2018 - 10:38 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى
أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن المجلس سيناقش فى جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوًا فى حضور وزيري الصحة، وقطاع الأعمال العام بشأن سياسة الحكومة فى توفير الدواء والمستلزمات الطبية؛ استنادًا إلى حكم المادة (132) من الدستور.

وأشارت إلى أن طلب المناقشة يأتي فى ضوء الأزمات المتكررة لنقص الأدوية ومنها على سبيل المثال لا الحصر أزمة عقار البنسلين، وبنج الأسنان وأدوية الشلل الرعاش وغيرها من الأدوية وتوقف أو عدم قدرة المصانع فى إنتاج الدواء لتغطية السوق المحلية؛ مما أدى إلى خلق أزمات متكررة فى قطاع الدواء.

وأضافت "فراج"، فى بيان صحفى لها، أن سياسة الحكومة تسببت فى عدم توفر بعض المستلزمات الطبية وخاصة مستلزمات جراحات القلب والصدر والذى أدى إلى تأجيل جراحات عاجلة للمرضى وأصبحت حياتهم الآن معرضة للخطر.

وطالبت الحكومة بأن تراعى الظروف الصحية للمرضى من المواطنين والمعاناة التى يعيشونها بشأن صعوبة الحصول على الأدوية وعدم قدرتهم على تكاليف العمليات الجراحية فى ظل ارتفاع الأسعار.

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