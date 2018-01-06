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رياضة

مواطنون: "محمد صلاح أسطورة أفريقية لن تتكرر".. فيديو

السبت 06/يناير/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
شيرين عادل _ عدسة كريم ناصر
بعد تتويج النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2017 وتفوقه على زميله فى الفريق الإنجليزي، السنغالي ساديو مانى، والجابونى أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألمانى، حرص "صدى البلد" على إجراء لقاءات مع المواطنين لتوجيه كلمة للاعب محمد صلاح بعد حصده لقب أفضل لاعب أفريقى.

يقول المواطن السيد أحمد، إن محمد صلاح لاعب ممتاز سواء على المستوى الكروى أو الأخلاقى فقد أثبت أنه قدوة لجيل الشباب العربى بأكمله وخاصة المصرى، واصفا اللاعب بأنه أسطورة إفريقية لن تتكرر ويستحق اللقب عن جدارة.. متمنيا كل التوفيق وتحطيم الأرقام له.

وقال محمد الأسيوطي، إن "صلاح" لاعب خلوق ويتمتع بإمكانيات مذهلة بأدائه في الملعب، وحقق أمنية غابت عن المصريين لسنوات طويلة بالتأهل للمونديال، محققا نتائج غير مسبوقة للمنتخب المصرى.

وأضاف تاج سيد، أن أغلبنا كان متوقعا حصد محمد صلاح للقب، وتقدم تصنيف المنتخب المصرى، والمنتخب بعد توفيق المولى عز وجل وهدف "صلاح" جاء ليثلج صدورنا ليثبت عن جدارة أنه بطل بكل المقاييس.

وقال رامى أحمد، إن صلاح لاعب اجتمعت عليه قلوب المصريين بعد تحقيق حلم بات مستحيلا، وأنه انتزع اللقب بجدارة نظرا لعبقريته وموهبته المتفردة.

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