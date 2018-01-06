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فن

شاهد.. أحمد السقا يضرب أحمد فهمي .. فيديو

السبت 06/يناير/2018 - 10:15 ص
صدى البلد
شيري نبيل
نشر الفنان أحمد السقا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو قصيرا، ظهر خلاله برفقة الفنان أحمد فهمي، أثناء تواجدهما في منزل "السقا".

وعبر السقا من خلال الفيديو عن مدى حبه للفنان أحمد السقا ، والصداقة القوية التي تجمعه بـ"فهمي"، مشيرا إلى أنهما يرتديان نفس الملابس للتأكيد على مدى صداقتهما.

وتابع السقا: "قررت أضربه بالشكل ده قدامكوا، عشان لما يطلع في البرامج ويقول إني بضربه ميبقاش كداب"، إلى أن ينتهي المقطع بدخول "فهمي" في نوبة ضحك هيستيري، مطالبا "السقا" بإنهاء التصوير.

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