علي جمعة يوضح حكم سماع القرآن في أماكن عامة دون الإنصات إليه

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الاستماع للقراآن الكريم عمل صالح يؤجر عليه الإنسان، ولكن هناك فرق بين سماع القرآن الكريم وبين الاستماع له.



وأضاف "جمعة" خلال لقائه ببرنامج «رب لترضى»عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال مضمونة:- هل سماع القرآن فى أماكن عامة دون الانتباه اليه يعتبر إساءة للقرآن الكريم؟"، إن سماع القرآن كأن يكون الإنسان سامعًا له ولكنه غير منتبه له حق الانتباه لأنه ربما يكون منشغلًا بعمله وهذا لا يعتبر إساءة للقرآن، أما الاستماع بأن يستمع الإنسان وينصت اليه وهذا يحتاج الى تدبر وفهم المعانى فكلاهما خير.



