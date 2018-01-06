ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الذهب في السوق المحلية اليوم

السبت 06/يناير/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقر سعر الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت، إذ سجل عيار 21 حوالي 644 جنيهًا للجرام، وعيار 18 حوالي 552 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 24 حوالي 736 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب حوالي 5152 جنيهًا.

ترشيحاتنا

مفيد فوزي يكشف كواليس حوار مع البابا تواضروس عن مصر والرئيس السيسي.. فيديو

شاهد.. أحمد السقا يضرب أحمد فهمي .. فيديو

شاهد.. رانيا الملاح فى جلسة تصوير بـ «فستان قصير»

رمضان صبحي يقود ستوك سيتي في كأس إنجلترا اليوم

ننشر أول صور لـ محمد عفروتو ضحية المقطم

استشارى تغذية يعدد فوائد تناول الكركم

حُكم المسح على الملابس عند الوضوء بسبب البرد

وفاة مصري وإصابة آخر في حادث تصادم لانشين بالكويت

مفيد فوزي: «بكيت لما مبارك دخل السجن».. فيديو

فرج عامر: توقيع لاعب سموحة لا يليق بالأهلي.. فيديو

إيمان العاصي في إطلالة جذابة بالشفاف .. صور

تعرفي على قائمة الأطعمة التى يفضلها برج الجدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة مكبرة لإزالة تجار الفاكهة ورفع عربات الكارو بشوارع المطرية.. صور

شاهد.. رانيا الملاح فى جلسة تصوير بـ «فستان قصير»

توصيات مهمة فى ختام المؤتمر الدولى لزرع القرنية وإنقاذ ربع مليون مصرى من العمى

ننشر أول صور لـ محمد عفروتو ضحية المقطم

تعرفي على قائمة الأطعمة التى يفضلها برج الجدي

فيديو

مواطنون: "محمد صلاح أسطورة أفريقية لن تتكرر".. فيديو
بث مباشر.. بدء احتفالات الأرمن الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟