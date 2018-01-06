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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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صفاء نوار
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السبت 06 يناير 2018 - 57 : 10 ص
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اقتصاد
سعر الذهب في السوق المحلية اليوم
السبت 06/يناير/2018 - 10:16 ص
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آية الجارحي
استقر سعر الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت، إذ سجل عيار 21 حوالي 644 جنيهًا للجرام، وعيار 18 حوالي 552 جنيهًا.
وسجل الجرام عيار 24 حوالي 736 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب حوالي 5152 جنيهًا.
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