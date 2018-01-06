التعليم العالى: 100 منحة مقدمة من الصين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة لعام 2018 - 2019

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول المنح المقدمة من وزارة التعليم العالي الصينية، والتي تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين.



وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح والبالغ عددها (100) للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراة هو 25 مارس 2018، على أن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ويشترط في المتقدمين أن يكونوا من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية الحكومية، والجامعات الخاصة، ودارسي الماجستير أو الدكتوراة بالجامعات المصرية بشرط التسجيل، علمًا بأن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أيه نفقات.



وفي إطار برنامج تبادل المنح الدراسية المصري الصيني، أوضح التقرير أن الجانب الصيني يلتزم بالمصاريف الدراسية والإقامة ونفقات المعيشة، وتوفير بدل منحة شهرية طبقًا لبرامج المنح الحكومية الصينية للعام الحالي، ولا يتحمل مصروفات الانتقالات الدولية، ولا نفقات السفر ذهابًا وعودة.



