موجز الفن التركي: «مهند» مرشح لتجسيد شخصية مصطفى كمال أتاتورك.. والشين صانغو توقع عقد مسلسلها الجديد.. وهاديسا ترد بعنف على الرقابة.. صور

مهند التركي مرشح لتجسيد شخصية مصطفى كمال أتاتورك

تعرف على أحدث قصة حب في الوسط الفني التركي

"الأمير بايزيد" يحصد لقب أفضل وجه رجالي

"آسلي انفر" أفضل وجه نسائي في حفل توزيع جوائز the one

الشين صانغو توقع عقد مسلسلها الجديد "إنترنت"

بعد وصف كليبها بـ"المثير للشهوات".. هاديسا ترد بعنف على الرقابة

مهند التركي مرشح لتجسيد شخصية مصطفى كمال أتاتورك

تعرف على أحدث قصة حب في الوسط الفني التركي



"الأمير بايزيد" يحصد لقب أفضل وجه رجالي

"آسلي انفر" أفضل وجه نسائي في حفل توزيع جوائز "the one"

الشين صانغو توقع عقد مسلسلها الجديد "إنترنت"



بعد وصف كليبها بـ"المثير للشهوات".. هاديسا ترد بعنف على الرقابة التركية

هذه جولتنا اليومية السريعة مع مجموعة من أهم أخبار نجوم الدراما التركية الذين حققوا نجاحا كبيرا في العالم العربي، سواء على المستوى الفني، أو الشخصي.رشحت إحدى شركات الإنتاج التركية الفنان الشهير كيفانش تاتليتوغ، لتجسيد شخصية مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا الحديثة، في فيلم سينمائي جديد.الفنان التركي المعروف في العالم العربي باسم مهند أعرب عن سعادته بالترشيح قائلا: "فخر كبير لي أن أجسد دور أتاتورك" ولكنه لم يوقع العقد حتى الآن".أكدت صحيفة "حرييت" التركية وجود قصة حب تجمع بين النجمين انجين اكيورك وجانسو ديري.وقالت الصحيفة إن العاشقين حريصان جدا على إبعاد علاقتهما الوليدة بعيدا عن الأنظار وعن أعين الإعلام، لحين التأكد من مشاعرهما.الفنانان التركيان لم يؤكدا أو ينفيا حتى الآن هذه الأخبار.فاز النجم التركي اراس بولوت بجائزة أفضل وجه ماركة رجالي، وذلك في حفل توزيع جوائز the one الذي أقيم بالعاصمة التركية أنقرة مساء أمس، الجمعة.يذكر أن اراس بولوت واحد من أشهر نجوم تركيا والوجه الإعلاني الأشهر للعديد من الماركات وهو معروف في العالم العربي باسم "الأمير بايزيد" نجم مسلسل "حريم السلطان".فازت النجمة التركية آسلي انفر بجائزة أفضل وجه ماركة نسائي، وذلك في حفل توزيع جوائز the one الذي أقيم بالعاصمة التركية أنقرة مساء أمس.يذكر أن آسلي انفر تبلغ من العمر 33 عاما وهي واحدة من أشهر نجوم تركيا والوجه الإعلاني الأشهر للعديد من الماركات وهي حبيبة النجم التركي مراد بوز.تعاقدت النجمة التركية الجميلة الشين صانغو على مسلسل جديد بعنوان "إنترنت"، وهو مسلسل قصير، لن يتجاوز عدد حلقاته من 8 إلى 10 حلقات فقط.يذكر أن الشين صانغو حققت نجاحا كبيرا في الدراما التركية خلال الفترة الأخيرة من خلال مسلسل "حب للإيجار" الذي يتواصل عرضه حاليا بنجاح كبير.ردت المطربة التركية هاديسا على هيئة مراقبة الإذاعة والتليفزيون التي وقعت غرامة على 4 قنوات أذاعت كليبها الأخير، الذي وصفته بـ"المثير للشهوات".هاديسا قالت على حسابها في "إنستجرام": "لا أسمح بأن يتم وصف كليبي بالمثير للشهوة، عندما يتم تصوير مشهد يوضح حب امرأة يصبح "مثيرا للشهوة"، لكن فنانينا الرجال يستخدمون عارضات الأزياء والممثلات مثلما يرغبون، ودون أن يغضب أحد او يرون الأمر مثيرا للشهوة".وأضافت: "مع الأسف لاتزال في بلدنا تفرقة بين الرجل والمرأة، وأنا كامرأة سأحارب من أجل ذلك، ومن أجل تقديم فني بحرية تامة دون خشية من أحد".