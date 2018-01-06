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بنات البلد

حمامات مياه معدنية حارة لعلاج عدة اضطرابات نسائية وسرطان الثدي

السبت 06/يناير/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
ينصح البروفسور الفرنسي موريس دوبرون المتخصص في أمراض النساء بمستشفى كوشان الفرنسية، السيدات اللاتي يعانين من عدة أعراض جسمانية بسبب الالتهابات الفطرية التناسلية، إلى جانب التهاب غشاء الرحم أو أعراض فترة انقطاع الطمث أو ممن خضعن لجراحة استئصال الثدي بسبب السرطان، باللجوء إلى حمامات المياه المعدنية الحارة التي تساعد في شفاء هذه الأعراض دون استخدام العقاقير الطبية.

وأوضح الطبيب الفرنسي أن هذه الحمامات التي يستخدم فيها المياه المعدنية الحارة والطين والمساج تساعد الجسم على التخلص من الالآم فهي تمد الجسم بالماء عن طريق امتصاص الجلد له.. وتحتاج المريضات للخضوع للعلاج بحمامات الماء الساخن لمدة ثلاثة أسابيع لتحسين الأعراض.

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