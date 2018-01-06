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رياضة

ننشر تشكيل الجهاز الفنى الجديد للزمالك

السبت 06/يناير/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى - محمد سمير
قرر مسؤلو نادى الزمالك إسناد منصب المدير الفنى رسميا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق لإنبى، على أن يقود مران الفريق اليوم ليخوض مباراة القمة أمام الأهلى.

وتوصل ايهاب جلال مع مسؤولى الزمالك على اختيار جهازه المعاون بنفسه ليتكون من حمد إبراهيم مدربا عاما، ومصطفى كمال مدربا للحراس، والدكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة المونتنجيري نيبوشا من تدريب الفريق الكروي بعد الخسارة أمام الجيش.

وخسر فريق الكرة الأبيض من طلائع الجيش بهدف دون رد، سجله صلاح أمين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، ليتوقف رصيد الزمالك عند 28 نقطة ليحتل المركز الرابع، في حين يرفع الفريق العسكري رصيده إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

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