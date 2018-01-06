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حوادث

تحرير 545 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 42 سيارة بدون رخصة بالمنوفية

السبت 06/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية.

أسفرت الحملة عن تحرير 545 مخالفه متنوعة، حيث تم ضبط حالة سير عكس الاتجاه، وحالات ضبط انتظار خاطئ.

كما تم ضبط عدد [63] حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش و53 حالات ضبط سيارات بدون رخصة قيادة وتم ضبط عدد 46 سيارة بدون رخصة قيادة و42 حالة ضبط سيارات بدون رخصة تسيير، كما تم ضبط [40] سيارة بدون رخصة تسيير، وتم ضبط 15 حالة تسليم السيارات بدون لوحات.

وضبطت الحملة أيضا 3 سيارات "بدون لوحات و12 حالة سحب تراخيص"، وفى حالات ضبط الدراجات النارية وتسليمها تم ضبط 9 دراجات نارية "بدون لوحات" وتم تحرير 355 مخالفة على نموذج 125 مرور.

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