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حوادث

تمشيط 5 مزارع وفحص 30 شقة في حملة مكبرة بمدينة السادات

السبت 06/يناير/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
محمد أمين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير امن المنوفية، برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث مركز السادات مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي.

وأسفرت الحملة عن فحص [ 5 ] مزارع بمدق الشيخ سعيد بناحية الخطاطبة - دائرة مركز السادات، وفحص [19] شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم فحص [10] أشخاص سياسي تبين أنهم غير مطلوبين و في مجال فحص الشقق المفروشة ، تم فحص [ 30 ] شقة مفروشة و [ 37 ]شخص جنائي من قاطنيها بمدينة شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين. ،كما تم ضبط عدد ( 4 ) قضايا مخالفات المحال العام بمدينة شبين الكوم، وتم ضبط ( 1 ) قضية مخالفة قانون البيئة بمدينة شبين الكوم ، وتم ضبط 1 قضية مخالفات خاصة بالمقاهي.

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