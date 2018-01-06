إنشاء مجمع مدارس على مساحة 10 آلاف متر بجهينة في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بتسليم قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 آلاف متر مربع بحوض الترعة السوهاجية الملغاة، بناحية جهينة الغربية مركز جهينة لهيئة الأبنية التعليمية؛ تمهيدًا للبدء فى إنشاء مجمع المدارس اليابانية عليها، فى إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات ودعم وتطوير العملية التعليمية؛ بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأوضح " عبد المنعم" ، أن المشروع يتضمن إنشاء 222 فصلاً دراسيًا من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، مضيفًا أن فكرة إنشاء المدارس اليابانية تهدف إلى نقل التجربة اليابانية الناجحة فى التعليم والعمل داخل تلك المدارس بالنظام اليابانى، والذى يعتمد على بناء الشخصية المتكاملة للطالب من خلال 3 عناصر أساسية، وهى المناهج التى يتم تدريسها، وبناء جسم رياضي من خلال الاهتمام بالرياضة والتدريبات، وتغذية الروح من خلال الاهتمام بالأنشطة والهوايات.





من جانبه قال حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، إنه تم إزالة التعديات الموجودة على المساحة المذكورة وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية للبدء في أعمال التنفيذ.