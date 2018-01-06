قافلة طبية تجري الكشف على 920 شخصا بقرية الغريزات بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تنفيذ قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الغريزات التابعة لمركز ومدينة المراغة، بالتعاون بين مديرية الصحة بسوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وإحدى الجمعيات الأهلية، بحضور اللواء عمرو عزمى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إمبابى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.





وأوضح "عبد المنعم" ، أن القافلة قد قامت بتوقيع الكشف الطبى على 920 من أهالى الغريزات فى تخصصات مختلفة منها "أطفال ـ باطنة ـ عظام ـ جلدية ـ أسنان – رمد - نساء"، وقد تم توقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.





ومن جانبه قال اللواء عمرو عزمى، السكرتير العام للمحافظة، إن القافلة قد تمت تحت الإشراف المباشر لمديرية الشئون الصحية، وبحضور مدير إدارة المراغة الصحية، وأنه تم توفير الإمكانيات داخل الوحدة الصحية؛ لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين، تنفيذًا لتعليمات المحافظ بأن يكون مكان تقديم الخدمة الطبية لائقًا لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمرضى.



