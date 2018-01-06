ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قافلة طبية تجري الكشف على 920 شخصا بقرية الغريزات بسوهاج

السبت 06/يناير/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
إسلام رياض
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تنفيذ قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الغريزات التابعة لمركز ومدينة المراغة، بالتعاون بين مديرية الصحة بسوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وإحدى الجمعيات الأهلية، بحضور اللواء عمرو عزمى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إمبابى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

وأوضح "عبد المنعم"، أن القافلة قد قامت بتوقيع الكشف الطبى على 920 من أهالى الغريزات فى تخصصات مختلفة منها "أطفال ـ باطنة ـ عظام ـ جلدية ـ أسنان – رمد - نساء"، وقد تم توقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. 

ومن جانبه قال اللواء عمرو عزمى، السكرتير العام للمحافظة، إن القافلة قد تمت تحت الإشراف المباشر لمديرية الشئون الصحية، وبحضور مدير إدارة المراغة الصحية، وأنه تم توفير الإمكانيات داخل الوحدة الصحية؛ لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين، تنفيذًا لتعليمات المحافظ بأن يكون مكان تقديم الخدمة الطبية لائقًا لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمرضى.

ترشيحاتنا

مفيد فوزي: «بكيت لما مبارك دخل السجن».. فيديو

شاهد.. فتاة أمريكية تغنى "3 دقات"

حملة مكبرة لإزالة تجار الفاكهة ورفع عربات الكارو بشوارع المطرية.. صور

باحث في الإعجاز العلمي يكشف عن مفاجآت عن الجنة والنار بالقرآن

مواطنون: "محمد صلاح أسطورة أفريقية لن تتكرر".. فيديو

شاهد.. ماذا قال أمير كرارة عن ارتداء المرأة النقاب؟

موقف محرج لـ أردوغان في باريس بعد سؤاله عن أسلحة قدمها لداعش

مرتضى منصور يحدد موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

عمالقة الإنترنت يسارعون للتصدي لإلغاء قانون "الحيادية" الكارثي

حمامات مياه معدنية حارة لعلاج عدة اضطرابات نسائية وسرطان الثدي

شاهد.. رانيا الملاح فى جلسة تصوير بـ «فستان قصير»

علي جمعة يوضح حكم سماع القرآن في أماكن عامة دون الإنصات إليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة مكبرة لإزالة تجار الفاكهة ورفع عربات الكارو بشوارع المطرية.. صور

شاهد.. رانيا الملاح فى جلسة تصوير بـ «فستان قصير»

توصيات مهمة فى ختام المؤتمر الدولى لزرع القرنية وإنقاذ ربع مليون مصرى من العمى

ننشر أول صور لـ محمد عفروتو ضحية المقطم

تعرفي على قائمة الأطعمة التى يفضلها برج الجدي

فيديو

مواطنون: "محمد صلاح أسطورة أفريقية لن تتكرر".. فيديو
بث مباشر.. بدء احتفالات الأرمن الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟