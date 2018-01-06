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رياضة

أول تعليق من إيهاب جلال بعد تولي قيادة الجهاز الفني للزمالك

السبت 06/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى - محمد سمير
أبدى إيهاب جلال، سعادته الغامرة بتولى القيادة الفنية للزمالك، مؤكّدًا أن القلعة البيضاء من أكبر الأندية على المستوى العربي والإفريقي، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وقال "جلال"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سيتولى المهمة الفنية للفريق بداية من مران اليوم، السبت؛ فى إطار الاستعداد لمباراة القمة القادمة أمام الأهلى فى ختام مباريات الدور الأول.

وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق أمام الأهلى للخروج بالمباراة إلى بر الأمان، موضحًا أنه سيسعى جاهدًا لبناء فريق جيد قادر على المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

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