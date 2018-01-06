قائد الاستخبارات الوحيد المحتفظ بمنصبه في عهد ترامب يستعد للرحيل

أعلن مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية «إن إس إيه» الاميرال مايك روجرز، نيته في التقاعد خلال الأشهر المقبلة بعد أن قضى أربع سنوات في منصبه الحالي خلال ولايتي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وسابقه باراك أوباما.



ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، قال «روجرز» البالغ من العمر 58 عاما لفريق عمله، أمس الجمعة، إنه سيغادر منصبه بمجرد حلول الربيع المقبل.



فيما اعلنت مصادر في المخابرات الامريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعين بديلا له خلال الأسابيع المقبلة.



يذكر أن «روجرز» واحدا من أربعة رؤساء أجهزة مخابرات امريكية عرضوا على ترامب في مستهل فترة توليه منصبه في 6 يناير 2017 تقريرا عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية بما يصب في صالح ترامب.



ويعتبر «روجرز» هو قائد الاستخبارات الوحيد من بين القادة الاربعة الذي احتفظ بمنصبه في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.