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بعض حبوب منع الحمل قد تزيد خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة

السبت 06/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
حذرت دراسة طبية من أن بعض حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الحقن قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية لنقص المناعة البشرية بنسبة تصل إلى 40%.

وتعمل عقاقير منع الحمل المنتمية لفئة "ميدروكسي بروجيستيرون أسيتات دمبا"، والتي يتم أخذها عن طريق الحقن، من خلال الإفراج عن هرمون البروجستين في الجسم الذي يمنع المبايض من الإفراج عن البويضات مما يزيد من سمك الطبقة المخاطية حول عنق الرحم لمنع الحيوانات المنوية من الدخول.

وفي هذه الدراسة، التي أجراها الباحثون في جامعة "كيب تاون" في جنوب أفريقيا، بحوث حيوانية وأخرى على الخلية والكيمياء الحيوية على شكل "البروجستين" المستخدم في البرنامج الخاص بإدارة عقاقير منع الحمل المنتمية لفئة "ميدروكسي بروجيستيرون أسيتات دمبا".

وكشفت التحاليل الأولية، التي نشرت في عدد يناير من مجلة "الغدد الصماء" أن هذه النوعية من عقاقير منع الحمل تعمل بشكل مختلف على أشكال أخرى من البروجستين المستخدمة في وسائل منع الحمل.. تتصرف هذه النوعية من الأدوية مثل هرمون الإجهاد الكورتيزول في خلايا الجهاز التناسلي الذي يمكن استثارة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "إيدز".

وفي عام 2015، وافقت الهند على استخدام البرنامج الخاص بإدارة البيانات وأوصت بإدراجه في البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة.. وفي عام 2016، كان هناك 36.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

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