إحالة عامل عذب طفلته حتى الموت بسبب "واجب الحضانة" إلى الجنايات

احال المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية اليوم السبت، عامل ديلفري، متهم بتعذيب طفلته حتى الموت بسبب واجب الحضانة فى بولاق الدكرور إلى محكمة الجنايات.



وتسلمت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لجثة الطفلة قتلها بعدما كلفت النيابة الطب الشرعي بكتابة تقرير واف عن كافة الاصابات التي لحقت بالطفلة "علا" البالغة من العمر 5 سنوات والتي سببها لها والدها جراء التعدي عليها بالضرب، كما طلبت تحديد الاداة التي تسببت في احداث الإصابات الموصوفة بالتقرير، وفور ورود التقرير أعدت النيابة مذكرة بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات بتهمة "ضرب أفضي للموت".



وكان اعترف المتهم عماد . خ 24 سنة عامل في التحقيقات التي أجراها حسين شعبان وكيل نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت رئيس النيابة بكافة تفاصيل الجريمة قائلا إنه اعتاد المذاكرة لطفلته ومساعدتها علي القيام بواجباتها المكلفة بها بالحضانة وانه اثناء المذاكرة معها لم تستوعب الطفلة ما كان يقوم بشرحه وحاول معها مرارا الا أنها لم تفهم وتتمكن من حل الواجب ما أثار غضبه واسرع ليحضر ماسورة بلاستيكية وانهال عليها ضربا، تعالت صرخات الطفلة وأصيبت بجرح في الجبهة وكدمات بالصدر والبطن والذراعين والرأس حتى تركها واخذتها والدتها لتحميمها.



وقالت الام بالتحقيقات انها عقب الانتهاء من تحميم ابنتها اخبرتها الطفلة انها تشعر بتعب واعياء وفوجئت بوالدها يأخذها مرة أخرى لاستكمال عمل الواجب الا ان ابنته ومع شعورها بالخوف لم تستوعب شرحه مرة اخري فأعاد ضربها حتى فقدت الوعي بين يديه فأسرع بها والديها إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي عليها أخبرهم الأطباء بوفاتها.



وكرر الاب امام النيابة قائلا : "مقصدش اقتلها والله كنت بذاكرلها وهي مش فاهمة نرفزتني " ، وأشارت تحريات المباحث وأقوال الام ان الاب كان دائما التعدي على طفلته بسبب المذاكرة فوجهت له النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وامرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.