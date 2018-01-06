«ثروات مصر المنسية».. «أزمة منتظرة فى ملح الطعام».. مصر تنتج 4.8 مليون طن فقط.. واستوردت بـ3.7 مليار دولار خلال 3 سنوات.. ونواب: نحتاج لتطوير وتسهيل الإجراءات لدخول القطاع الخاص فى هذا المجال

وكيل غرفة التعدين :

«صناعة الملح» أكبر من ثروات مصر البترولية

أنيسة حسونة:

كارثة قومية نتاج إهمال تحديث وصيانة لشركات الملاحة

محمد الزينى يطالب الحكومة بضرورة تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص بشأن الملح

هشام الشطورى:

السيسي وجه بضرورة الاهتمام بقطاعات الصناعة

وائل الطحان يطالب بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وصناعة الملح خاصة



مصر دولة مليئة بالثروات إلا أن عدم الإهتمام أو إدراك أهميتها يؤدى إلى نسيان هذه الموارد التى تنفرد بها مصر من بين العديد من الدول الأخرى، ومنها صناعة الملح، حيث أن مصر تتمتع بشواطئ طويلة علي البحرين الأحمر والمتوسط ، الأمر الذى يجعلها رائدة فى هذا المجال، إلا أن الترهلات التى أصابت الشركات، لم تمكنها من تقديم الأفضل على الرغم من أن مصر تضم أفضل كبري شركات الملاحات بالشرق الأوسط مثل ملاحة المكس بالإسكندرية و ملاحة بورسعيد وملاحة سبيكة بشمال سيناء.



الإهمال وعدم التطوير ألقى بظلال كئيبة على الصادرات المصرية من الملح، وأصبحت مصر تستورد من الخارج وفقا لما قاله عبداللطيف كردي، وكيل غرفة التعدين، أن «واردات مصر من منتجات ومشتقات الملح وصلت إلى 3.7 مليار دولار خلال أعوام 2014 و2015 و2016»، مشيرا إلى أن ثروة صناعة الملح بمصر أكبر من الثروات البترولية، ولكن سوء التعامل مع الصناعة يهدرها.



وذكر أن إنتاج الملح له 3 طرق، تستخدم مصر منهما اثنتان فقط، أولاهما التبخير الشمسي، عن طريق إقامة ملاحات على الشواطئ كملاحات المكس وغيرها، وثانيهما «الفاكيوم» تحت الضغط المخلخل.



وفى هذا الإطار تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة شركات انتاج ملح الطعام خاصة أن مصر تتمتع بشواطئ طويلة علي بحرين‏ مما يتيح إنتاج الملح دون الحاجة الى الاستيراد، بل إن الملح المصري عرف بجودته وخلوه من الشوائب.



وتابعت حسونة :" أن ما يحدث غير ذلك ، فالحقيقة الصادمة والتى أعلنتها غرفة التعدين أن واردات مصر من ملح كلوريد الصوديوم خلال الفترة من 2014 - 2016 وصل إلى 3.7 مليار دولار، فى الوقت الذى من المفترض أن نكون دولة مصدرة فى تلك الصناعة.



وأوضحت أن الغرفة أعلنت ايضا أن إنتاج مصر يمثل 2% من الإنتاج العالمى لكلوريد الصوديوم، فإنتاجنا حوالى 4.8 مليون طن، فى حين أن الإنتاج العالمى يصل إلى 255 مليون طن، و ترتيب مصر وصل للمستوى الـ13 فى القائمة التى تعتليها الصين والولايات المتحدة وينتجان حوالى ثلث إنتاج العالم.



وأشارت حسونة إلى أن هذه كارثة قومية نتاج إهمال تحديث وصيانة شركات الملاحة، فشركة الملاحات وهي كبري الشركات في الشرق الأوسط تحتاج إلي تحديث ،لان مصر تمتلك كبري شركات الملاحات بالشرق الأوسط ملاحة المكس بالإسكندرية وملاحة بورسعيد وملاحة سبيكة بشمال سيناء‏ ، مؤكدة أن ملاحة المكس من أكبر الملاحات بالعالم العربي‏,‏ ويستحيل عمل أي مشروع توسعي بها للامتداد العمراني الذي أحاط بها من كل جانب ،أما ملاحة سبيكة بشمال سيناء فتنتج نوعية ملح ممتازة جدا تقدر بحوالي مليون طن سنويا ولكن يعيبها بعد المسافة وتكلفة النقل من شمال سيناء للدلتا والاسكندرية‏.‏



وأوضحت أن شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ علي ‏75 ‏% من انتاج الملح بمصر‏,‏ واقبال القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الملح ضعيف للغاية فمن يغامر بدفع حوالي‏300‏ مليون جنيه تكلفة انشاء ملاحة يبدأ انتاجها بعد خمس أو ست سنوات‏.‏



وأكملت حسونة أن مصر كانت قبل سنتين تصدر أكثر من‏800‏ ألف طن تقريبا في حدود‏10‏ دولارات للطن وهذه مهزلة شديدة‏..‏ واذا أنشأت الدولة الملاحات الشمسية ستبيع الطن بمائة دولار‏، مشيرة إلى أن أمريكا وأوروبا تعتمد بشكل كبير علي الملح المصري في إزالة الثلوج‏,‏ وهذا يستلزم انتاج ملح تتم معالجته صناعيا إلي درجة النقاء المطلوبة غذائيا وصناعيا فمازالت مصانع الألبان تستورد ملحا من الخارج من أجل درجة جودته العالية‏,‏ والمصانع بدمياط تستخدم الملح السييء في إنتاج الجبن الأبيض‏.‏



من جانبه قال النائب محمدالزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أزمة الملح تتجلى فى ضرورة قيام الحكومة بتقديم المساعدات إلى أصحاب الملاحات -القطاع الخاص- للقيام بالتطوير فضلا عن إقامة مشروعات للتنقية.



وتابع الزينى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر تتمتع بشواطئ طويلة، إلا أن شركات القطاع الخاص تجد صعوبة فى تجديد العقود مع الثروة السمكية، وبالتالى على الدولة تبسيط الإجراءات لهم للنهوض بهذه الصناعة والحصول على ملح ذات جودة عالية.



وبالنسبة للقطاع العام، قال النائب أن هذا القطاع يحتاج إلى تطوير هيكلى من الناحية التكنولوجيا والإدارية.



وقال النائب هشام الشطوري، عضو لجنة الصناعة فى البرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام وضرورة الالتفات إلى الصناعة المصرية فى كافة القطاعات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تصحيح ومعالجة كافة العيوب من خلال التطوير.



وتابع الشطورى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستستمع إلى وزير قطاع الأعمال ووجهة نظره في كيفية تطوير شركات القطاع العام، لافتا إلى أنه لا مانع من استدعاء الوزير ومناقشته فى ملف ملح الطعام.



وأكد أن إنشاء الملاحات بالنسبة للقطاع الخاص فى صناعة الملح يحتاج لعدد من السنوات لجنى الثمار، لافتا قطاعات الصناعة لا تُجنى ثمارها فى نفس لحظة الإنشاء، ولكنها تحتاج لأعوام.



وقال النائب وائل الطحان عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن شركات القطاع العام تحتاج إلى تطوير وهيكلة نظرا لقدم المعدات التي يتعدى عمرها 50 عاما، مطالبا بضرورة الاهتمام بها لتحسين وضع الإنتاج فى مصر.



وتابع الطحان فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذه الشركات تحتاج إلى نظرة فعلية كما حدث فى مصانع النسيج التى حدثت بها طفرة خلال الفترة الماضية بعد عرض رؤية واضحة على الوزير المختص، مطالبا بوضع تصور لشركات انتاج الملح وخاصة أن مصر بها كبرى الشركات في الشرق الأوسط.