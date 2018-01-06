فؤاد علام يكشف «دولة وحيدة» صالحة لاحتضان داعش بعد سوريا والعراق.. فيديو

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن الدولة الوحيدة التي من الممكن أن تكون حاضنة لعناصر تنظيم داعش بعد ضرب التنظيم في سوريا والعراق هي «ليبيا».





وأضاف «علام»، في حوار خاص لـ«صدى البلد»، في حوار ينشر لاحقا، أنه بالفعل خرجت مجموعات كبيرة من تنظيم داعش واتجهوا إلى ليبيا، والبعض منهم حاول الدخول إلى مصر، وحتى الآن الحدود الغربية لليبيا محملة مصر مسئوليات ضخمة جدًا في تأمينها.





وأوضح أن قوات الأمن المصرية تقوم بواجبها في تأمين الحدود المصرية الليبية، ودائما ما تتوارد أخبار لتدمير سيارات، والمجموعة الوحيدة التي نجحت في اختراق الحدود المصرية، وهي التي تم التعامل معهم في الكيلو 135 في طريق الواحات.



