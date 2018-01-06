شقيق «عفروتو» حول واقعة اقتحام قسم شرطة المقطم: لم يتعرض للتعذيب والأطباء أخبروني بأنه توفى نتيجة نزيف داخلي.. والتحريات: المتهم أخذ جرعة زائدة من مخدر «الاستروكس»

التحريات": أهل المتوفى سرّبوا مخدر "الاستروكس" له أثناء ترحيله

التشريح المبدئي للطب الشرعي أثبت إصابته بتهتك في الطحال ونزيف داخلي

رئيس مصلحة الطب الشرعي: التقرير النهائى للصفة التشريحية لا يصدر فى نفس اليوم





تستكمل نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقات موسعة حول واقعة وفاة المتهم «محمد عفرتو» الذي وقع على الرصيف أثناء اقتياده إلى المستشفى، فأصيب بنزيف داخلى أودى بحياته.





واستمعت النيابة العامة فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، خلال تحقيقاتها إلى أقوال شقيق المتوفى، والذي أكد أنه تلقى اتصالًا يفيد بوفاة شقيقه بمستشفى المقطم، فتوجه إلى المستشفى لاستلام الجثة.





وقال إنه لم يلحظ أي علامات تدل على تعرض أخيه لاعتداء أو تعذيب، مؤكدًا أن الأطباء أكدوا له أن شقيقه توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وأنهم قاموا باستلام الجثة وعند قيامهم بنقله إلى منزلهم لتكفينه ودفنه بمقابر العائلة دون تشريح، رفض ضباط مباحث القسم ذلك وقاموا بإعادة الجثمان إلى المشرحة حتى تصرح النيابة بدفنه، وهو ما أثار غضب الأهالي وقاموا بالتجمهر أمام القسم.





كما كشفت مناظرة النيابة أن جسد المتهم المتوفى ليس فيه أي علامات ظاهرية تدل على التعدي عليه بالضرب أو التعذيب.





وأشارت تحريات المباحث إلى أن أهل المتوفى هم من سرّبوا إليه مخدر "الاستروكس" أثناء ترحيله للعرض على النيابة العامة، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وأن المتوفى أخذ جرعة زائدة أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوفي أثناء نقله من حجز قسم المقطم إلى المستشفى.





وفى نفس السياق، أكد الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى، أنه لم يصدر عن المصلحة أى تقارير مبدئية تفيد بتعرض «محمد عفروتو»، الذي توفي عقب وصوله إلى مستشفى المقطم منقولًا من حجز القسم، إلى تعذيب من عدمه.





وأضاف أن التقرير النهائى للصفة التشريحية لا يصدر فى نفس يوم التشريح، لكنه يتم فى البداية إرسال العينات التى تم أخذها من المتوفى لإجراء تحاليل كيميائية عليها.





وتابع: "كل شخص كتب معلومة يسأل عنه، مضيفًا أن الطب الشرعى يرسل تقاريره للنيابة وهى من تعلن نتائج التقارير".





وأشار إلى أن التشريح المبدئي للجثمان أثبت إصابته بتهتك في الطحال ونزيف داخلي في البطن، ولكن لم يتم تحديد السبب في ذلك إذا كان تعذيب أم غير ذلك، وهو ما سيثبته التقرير النهائي.





وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، صرحت اليوم، بدفن جثة «محمد عفروتو»، الذي توفي عقب وصوله لمستشفى المقطم، بعد تشريح جثمانه، وأخذ عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.





كما أمرت النيابة باستدعاء طاقم "نوبتجية" قسم شرطة المقطم، لسماع أقوالهم في الواقعة.



