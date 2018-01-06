10 معلومات صادمة عن نزلات البرد في فصل الشتاء

لا يمر شتاء دون ان نصاب بنزلات البرد، ولا يمكن الفرار من هذا المرض على الإطلاق، والسبب الأكبر في الإصابة بنزلات البرد، قضاء وقت أكبر في أماكن مغلقة، والتي تقل تهويتها، وهو الأمر الذي يتسبب في ركود الفيروسات فيه.



ويمكن ان يؤدي قصر النهار إلى نقص كمية أشعة المش والتي بدورها تقتل الفيروسات، وتقلل من إنتاج فيتامين "د"، وهو ما يؤدي الى ضعف جهاز المناعة أما الفيروسات، التي تنتشر عبر رذاذ السعال والعطاس.



ويصاب أكثر من مليار شخص في الولايات المتحدة بنزلات البرد كل عام، مما يتسبب في 60 مليون طالب عن المدرسة، و 50 مليون شخص عن العمل، وهو ما يؤدي إلى خسارة 25 مليار دولار في فقدان الإنتاجية، وهو ما يجعل البرد مرضا مكلفا بشكل غير عادي وفقا لما نشره موقع "treehugger"



وبالإضافة إلى ذلك، يتم انفاق حوالي 5 مليارات دولار على العلاجات دون وصفة طبية، ويصف الأطباء المضادات الحيوية لأكثر من 60% من نزلات البرد المشتركة، وبما أن البكتيريا ليست مسؤولة عن الإصابة بالبرد، مما يجعل المضادات الحيوية لا طائل منها في معظم الحالات.



وإليكم بعض الحقائق الصادمة حول نزلات البرد في فصل الشتاء، وتشمل:



1- معظم البالغين يصابون من 2 إلى 4 نزلات البرد سنويا، ويمكن للأطفال بسهولة الحصول على ستة إلى 10 مرات.



2- أكثر من 200 نوع من الفيروسات هي المسؤولة عن البرد، ويسمى أكثرها شيوعا فيروس الأنف البشري (هرف)، وهي الهزات الصغيرة التي تسبب ما يصل إلى 40 % من جميع نزلات البرد.



3- هناك حوالي 100 نوع من الأنماط المصلية المعروفة من فيروس نقص المناعة البشرية، وهو ما يتسبب في انشاء 100 سلالة جديدة من فيروس البرد.



4- يبقى فيروس البرد على قيد الحياة لمدة ثلاث ساعات خارج الجسم، ويمكن أن يعيش أحيانا لمدة تصل إلى 48 ساعة على الأسطح الملموسة، بما في ذلك مقابض الأبواب، والأعمدة، و مترو الأنفاق، و عربات التسوق، ومفاتيح الضوء.



5- يمكن أن ينتج فيروس البرد الواحد 16 مليون نسل في اليوم الواحد.



6- ينتشر البرد عن طريق لمس سطح مصاب ثم لمس الأنف أو العينين، وبدرجة أقل للفم، أو استنشاق قطرات فيروسات في الهواء بعد أن يعطس الشخص المصاب أو يسعل.



7- في حين أن نفس الشخص يمكن أن يسافر 4.5 قدم في الثانية الواحدة، قطرات من العطس يمكن السفر حوالي 100 ميل في الساعة الواحدة.



8- قطرات العطس يمكن أن تنتشر لمسافة ست أقدام.



9- العطسة الواحدة يمكن رش 100 الف من الجراثيم في الهواء، وهذا هو السبب في الإصابة بالبرد إذا بقيت على مسافة ست أقدام من شخص مريض وقام بالعطس.



10 - ويعتقد أن الناس أكثر عدوى عندما تكون الأعراض في أسوأ حالاتهم، إلا انها على الرغم من ذلك يمكن أن تصيب الآخرين حتى قبل ظهور الأعراض.