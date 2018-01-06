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اقتصاد

بيع المصنوعات: توريد بضائع من شركة "العامرية" لفروعنا ساهم فى توفير السيولة المالية

السبت 06/يناير/2018 - 10:29 م
عنارة
عنارة
علياء فوزى
قال محمد عبدالحميد عنارة ، رئيس مجلس ادارة شركة بيع المصنوعات، إحدى شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة للفنادق ، إن بروتوكول التعاون الذى وقعته القابضة مع شركة مصر العامرية للغزل والنسيج المملوكة بالكامل لبنك مصر،نوفمبر الماضى ،بتوريد بضائع إلى شركات التجارة الأربع "هانو، بنزايون، بيع المصنوعات، صيدناوى" بفروعها المنتشرة فى جميع محافظات مصر، يمنح تسهيلات ائتمانية بحد أقصى 3 مليون جنيه لكل شركة مما يساهم فى توفير السيولة المالية للشركات وتوفير المعروض من البضائع لخفض الاسعار على المستهلك.

وأضاف عنارة ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رؤساء الشركات قاموا بزيارة ميدانية الى مصنع شركة العامرية بالاسكندرية للاطلاع على منتجاتها و جودتها منوها أن تم توريد ملابس جاهزة و مفروشات و منتجات قطنية الى فروع الشركات.

وأكد عنارة ، انه جارى الان بحث التعاقدات الخاصة بفرعى شركة صيدناوى بالدقى و الخازندار بالعتبة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وذلك لتطوير الفروع مضيفا حريصين على تطوير فروعنا سواء ذاتيا او الشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن تدريب العمالة الموجود بالفروع.

وأشار الى أن شركة صيدناوى تستهدف التحول من الخسارة الى الربحية خلال العام المالى الجارى ،حيث استطاعت تقليل خسائر الى 5 مليون جنيه خلال 2017/2016 مقارنة بـ 8 مليون جنيه خلال العام السابق له.

كانت ميرفت خطبة ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة و الفنادق ، كلّف محمد عبد الحميد عنارة بتسيير أعمال شركة صيدناوى بجانب رئاسته لشركة بيع المصنوعات عقب عزل رئيس الشركة السابق و إخفاقه فى ادارة "صيدناوى"فى نوفمبر الماضى.

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